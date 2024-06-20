«Огненную картину» нарисуют у мемориала «Вечный огонь Славы»
В преддверии Дня памяти и скорби в Иркутске состоится международная акция «Огненные картины войны». Вечером 21 июня у мемориала «Вечный огонь Славы» зажгут около 10 тысяч свечей и выложат из них изображение самолёта Ил-4.
Как сообщили в администрации Иркутска, зажжение свечей начнётся в 20:30. Перед этим волонтёры подготовят площадку, на которой нарисуют самолёт. В 21:30 состоится митинг с возложением цветом к мемориалу.
– Иркутский авиационный завод стал одним из ключевых центров производства такой модели. За годы войны здесь было выпущено более 2200 самолётов, из них 919 – именно Ил-4. Такая производительность – настоящий подвиг, который демонстрирует героизм и самоотверженность иркутских авиастроителей, – поделился руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Иван Комельков.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске из 10000 свечей выложат изображение самолёта
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