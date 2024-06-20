В Улан-Удэ республиканская типография отметит столетие

На следующей неделе здесь состоится день открытых дверей



В Бурятии столетие отпразднует республиканская типография. В рамках празднования 28 июня состоится городской «ТипоПикник». Он пройдёт с 12:00 до 21:00 во дворе и здании типографии.



Посетители смогут понаблюдать за процессом печати, увидеть редкие издания произведений, а также посетить мастер-классы. Также вечером ожидается музыкальная программа.



Вход на мероприятие свободный, сообщили в типографии.



Возрастное ограничение: 6+.

