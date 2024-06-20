На следующей неделе здесь состоится день открытых дверей
В Бурятии столетие отпразднует республиканская типография. В рамках празднования 28 июня состоится городской «ТипоПикник». Он пройдёт с 12:00 до 21:00 во дворе и здании типографии.
Посетители смогут понаблюдать за процессом печати, увидеть редкие издания произведений, а также посетить мастер-классы. Также вечером ожидается музыкальная программа.
Вход на мероприятие свободный, сообщили в типографии.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ республиканская типография отметит столетие
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