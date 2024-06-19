В Улан-Удэ привезли покалеченного краснокнижного орлана из Приморья

Общество, Фото: Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"

Редкую птицу подстрелили браконьеры



В «живом уголке» Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ поселился орлан-белохвост, прибывший из Владивостока. До недавнего времени он жил в местном центре реабилитации диких животных «Тигр». Там рассказали, что краснокнижный хищник пострадал от рук браконьеров – в него выстрелили из огнестрельного оружия.



Орлана из-за травмы не смогли выпустить в естественную среду обитания. Теперь этнозоосад на Верхней Берёзовке станет его постоянным домом.



- Конечно, нам грустно, что орлану придётся жить в неволе, но о нём будут заботиться и создадут максимально комфортные условия, – рассказали на официальной странице центра во «ВКонтакте», поблагодарив всех, кто принимал участие в судьбе пернатого.

