В Улан-Удэ планируют расширить площадь центра «Безопасное детство»

































Комитет по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов провёл выездное совещание. Депутаты посетили центр дополнительного образования «Безопасное детство». Он появился девять лет назад, здесь проводят занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, курируют школьные отряды юных инспекторов движения, дружины юных пожарных.Обучение проводится в формате игр, что делает процесс обучения увлекательным и интересным. Также есть специальные тренажёры, которые помогают детям в безопасной обстановке научиться, например, навыкам вождения велосипеда на городских улицах.Перед депутатами педагоги отчитались о проделанной работе, поделились планами на будущие, а также рассказали о насущных проблемах. Депутаты отметили, что слаженный педагогический коллектив проделал большую работу, но и впереди много планов.У «Безопасного детства» три филиала: ул. Октябрьская, 27, Комсомольская, 16, Чертенкова, 6а. Депутаты посетили последние два. Педагоги посетовали на небольшие помещения и попросили поспособствовать расширению площадей уникального учреждения, аналогов которого нет в соседних Иркутске и Чите. Депутаты горсовета поддержали идею и хотят внести предложение властям найти помещение для «Безопасного детства» в рамках развития мастер-плана.- В силу обстоятельств школа разделена на три помещения, локационно все находятся в Железнодорожном районе. Хотелось бы, чтоб наше учреждение расширялось, чтобы это было где-то в одном месте, чтобы рядом был автогородок, чтобы дети могли не просто пешком пройти, но и прокатиться на каких-то электрических машинках, - прокомментировал по итогам заседания депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Егоров. - Мы предложим в рамках развития мастер-плана предусмотреть помещение для нашего центра, желательно в центре города.Также есть необходимость увеличения штата, в частности, нужны специалисты, которые будут обучать детей езде на электросамокатах. Кроме того, нужно обучать детей антитеррористической защищённости. Денис Егоров отметил, что в этом направлении есть свои особенности, нужно выделять отдельно ставку, чтобы специалист занимался этим вопросом.На сегодняшний день в центре «Безопасное детство» обучаются 2816 детей в возрасте от 5 до 18 лет.