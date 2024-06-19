Жители Бурятии рискуют заразиться бруцеллёзом и туберкулёзом через молоко



Жителей республики предупредили, что купленное с рук молоко может быть крайне опасным для здоровья. Многие владельцы сельхозживотных торгуют им, пренебрегая требованиями федерального закона «О ветеринарии», рассказали на городской ветеринарной станции Улан-Удэ.



- Думая, что коровы здоровые и желая продать излишки молока, они могут подвергать опасности покупателей, – отмечают на официальной странице учреждения.



Там подчеркнули, что в Бурятии сложилась неблагополучная ситуация по бруцеллёзу и туберкулёзу и человек рискует заразиться этими опасными болезнями как раз через молочную продукцию.



- Горожане покупают молоко у сельских жителей, считая, что оно полезнее и вкуснее, но при этом не задумываются о безопасности. Часто стихийные прилавки возникают около дач и магазинов, а печальные последствия приходится лечить медицинским работникам, – предостерегают специалисты.



Чтобы избежать заражения, покупателям советуют просить у продавцов ветеринарную справку, которая для такой продукции обязательна.