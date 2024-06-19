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Жители Бурятии рискуют заразиться бруцеллёзом и туберкулёзом через молоко

Жители Бурятии рискуют заразиться бруцеллёзом и туберкулёзом через молоко
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты призывают не покупать его с рук

Жителей республики предупредили, что купленное с рук молоко может быть крайне опасным для здоровья. Многие владельцы сельхозживотных торгуют им, пренебрегая требованиями федерального закона «О ветеринарии», рассказали на городской ветеринарной станции Улан-Удэ.

- Думая, что коровы здоровые и желая продать излишки молока, они могут подвергать опасности покупателей, – отмечают на официальной странице учреждения. 
 
Там подчеркнули, что в Бурятии сложилась неблагополучная ситуация по бруцеллёзу и туберкулёзу и человек рискует заразиться этими опасными болезнями как раз через молочную продукцию.
 
- Горожане покупают молоко у сельских жителей, считая, что оно полезнее и вкуснее, но при этом не задумываются о безопасности. Часто стихийные прилавки возникают около дач и магазинов, а печальные последствия приходится лечить медицинским работникам, – предостерегают специалисты.

Чтобы избежать заражения, покупателям советуют просить у продавцов ветеринарную справку, которая для такой продукции обязательна. 
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