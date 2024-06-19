В нём принимают участие спортсмены с нарушением зрения
В Забайкальском крае дан старт первому чемпионату Дальневосточного федерального округа по настольному теннису для слепых. Грантовая поддержка позволила собрать на Арахлее команды людей с нарушением зрения из Приморья, Хабаровска, Якутии и Бурятии.
По словам руководителя региональной организации Всероссийского общества слепых Светланы Богомазовой, проект развивает Дальневосточную коллаборацию адаптивного спорта слепых.
- Она объединят ресурсы всех региональных организаций и федераций спорта слепых на территории ДФО. Дальневосточная коллаборация - уникальный пример объединений для повышения качества уровня жизни инвалидов по зрению, - заявила Светлана Богомазова.
Как сообщили в пресс-службе фонда развития Забайкальского края, чемпионат ДФО проходит в рамках проекта «Территория особенного спорта». Главная цель нового проекта – развивать настольный теннис для слепых на территории всего региона.
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В Забайкалье стартовал чемпионат ДФО по настольному теннису
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