В Забайкалье стартовал чемпионат ДФО по настольному теннису

Общество, Фото: Забайкальская организация ВОС

В нём принимают участие спортсмены с нарушением зрения



В Забайкальском крае дан старт первому чемпионату Дальневосточного федерального округа по настольному теннису для слепых. Грантовая поддержка позволила собрать на Арахлее команды людей с нарушением зрения из Приморья, Хабаровска, Якутии и Бурятии.



По словам руководителя региональной организации Всероссийского общества слепых Светланы Богомазовой, проект развивает Дальневосточную коллаборацию адаптивного спорта слепых.



- Она объединят ресурсы всех региональных организаций и федераций спорта слепых на территории ДФО. Дальневосточная коллаборация - уникальный пример объединений для повышения качества уровня жизни инвалидов по зрению, - заявила Светлана Богомазова.



Как сообщили в пресс-службе фонда развития Забайкальского края, чемпионат ДФО проходит в рамках проекта «Территория особенного спорта». Главная цель нового проекта – развивать настольный теннис для слепых на территории всего региона.



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