Оживлённый участок в столице Бурятии закатывают в асфальт

На проспекте 50-летия Октября продолжается грандиозный ремонт
В Улан-Удэ в разгаре масштабный ремонт дороги протяжённостью в 1,1 км на проспекте 50-летия Октября. Он считается одним из самых загруженных и оживлённых в городе. В этом году работы ведутся на называемой нечётной стороне – от пересечения с улицей Цивилёва до площади Комсомольская. Там заменят бордюрные камни, расширят остановки, обновят асфальтовое покрытие и обустроят тротуары.
Проспект 50-летия приводят в порядок в два этапа по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Первый завершился в 2023-ем. В его рамках перенесли два пешеходных перехода, обустроили третью полосу для общественного транспорта – так называемую выделенку, заменили бордюрные камни и дорожное полотно и вместо временных блоков установили делиниаторы.
Сейчас на магистральной трассе укладывают асфальт – на большей части дороги готово уже два слоя. Работы ведутся в основном по ночам, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, сообщили в управлении дорожного строительства городской администрации. Кроме того, продолжаются обустройство тротуара и расширение остановок.
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