Улан-удэнец отсудил на бывшей работе компенсацию за травму руки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчине выплатили 360 тысяч рублей



Жителю бурятской столицы помогли отсудить кругленькую сумму у бывшего работодателя. Как выяснилось, мужчина, трудившийся на одном из местных предприятий, получил травму руки. В итоге он частично утратил профессиональную трудоспособность и позже был вынужден уволиться



Улан-удэнец решил взыскать с организации моральную компенсацию размером в 200 тысяч и утраченный заработок – это ещё 160 000 рублей. Он обратился с соответствующим иском в суд. Служители Фемиды встали на сторону пострадавшего.



Исполнительный лист для принудительного взыскания направили в УФССП по Бурятии. Предприятие уведомили о возбуждении исполнительного производства и наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему транспортных средств. Это возымело эффект – мужчина получил всю сумму. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



