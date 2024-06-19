Мужчине выплатили 360 тысяч рублей
Жителю бурятской столицы помогли отсудить кругленькую сумму у бывшего работодателя. Как выяснилось, мужчина, трудившийся на одном из местных предприятий, получил травму руки. В итоге он частично утратил профессиональную трудоспособность и позже был вынужден уволиться
Улан-удэнец решил взыскать с организации моральную компенсацию размером в 200 тысяч и утраченный заработок – это ещё 160 000 рублей. Он обратился с соответствующим иском в суд. Служители Фемиды встали на сторону пострадавшего.
Исполнительный лист для принудительного взыскания направили в УФССП по Бурятии. Предприятие уведомили о возбуждении исполнительного производства и наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему транспортных средств. Это возымело эффект – мужчина получил всю сумму. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Улан-удэнец отсудил на бывшей работе компенсацию за травму руки
Общество, Фото:
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