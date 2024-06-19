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Посёлок в Улан-Удэ останется без света

Посёлок в Улан-Удэ останется без света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Света не будет с утра до пяти часов

В четверг, 20 июня, жители посёлка Старый Зелёный в Улан-Удэ останутся без света. С 9 до 17 часов запланировано проведение технического обслуживания, предупредили в администрации Железнодорожного района.

Будет прекращена подача электроэнергии по всем улицам Старого Зелёного.
отключение света

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