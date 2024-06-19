Посёлок в Улан-Удэ останется без света

Света не будет с утра до пяти часов



В четверг, 20 июня, жители посёлка Старый Зелёный в Улан-Удэ останутся без света. С 9 до 17 часов запланировано проведение технического обслуживания, предупредили в администрации Железнодорожного района.



Будет прекращена подача электроэнергии по всем улицам Старого Зелёного.

