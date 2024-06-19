Света не будет с утра до пяти часов
В четверг, 20 июня, жители посёлка Старый Зелёный в Улан-Удэ останутся без света. С 9 до 17 часов запланировано проведение технического обслуживания, предупредили в администрации Железнодорожного района.
Будет прекращена подача электроэнергии по всем улицам Старого Зелёного.
Посёлок в Улан-Удэ останется без света
Общество, Фото:
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