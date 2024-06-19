Обряд включат в реестр нематериальных объектов культурного наследия
15 июня в местности Нимбу Боршогор в Марагте Еравнинского района Бурятии провели обряд «Тоонто тайха» (нюуха) – обычай закапывания последа ребёнка. Этот обряд решил провести общественный деятель, житель села Усть-Эгита Эрдэни Дымчиков.
На обряд были приглашены специалисты республиканского центра народного творчества. Они организовали фото и видеосъёмку с целью дальнейшей обработки и включения в реестр нематериальных объектов культурного наследия.
Как сообщили в РЦНТ, обряд Эрдэни Дымчиков проводит в третий раз. Всего в его семье четверо детей. Три месяца назад у него родилась девочка.
«Тоонто тайха» провели недалеко от субургана Отошо. И это неслучайно, так как его построила семья Дымчиковых.
- Проводим такой обряд, чтобы наши дети помнили кто они и откуда. Потому я решил возобновить старинный обряд, который проводили наши предки, так как сейчас современные дети не знают свой род, свои корни. Тем самым, чтобы связь со своей малой родиной никогда не разрывалась, – рассказал организатор и инициатор обряда.
В Бурятии рассказали об обычае закапывания последа
Общество, Фото:
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