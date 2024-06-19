В Бурятии агровузы России обсудят образовательную политику

Улан-Удэ примет всероссийский семинар-совещание



С 26 по 29 июня в Бурятии состоится всероссийский семинар-совещание «Образовательная политика в аграрных вузах России: современное состояние и вызовы». В Бурятской сельхозакадемии соберутся проректоры по учебной работе агровузов России.



На пленарном заседании участники семинара обсудят основные направления совершенствования высшего образования в Российской Федерации, сетевые образовательные программы, цифровизацию вузов, работу агроклассов, трудоустройство. В программе также будет знакомство с научно-образовательной и социокультурной средой академии.



В работе всероссийского семинара-совещания примут участие представители минсельхоза России, ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства, минобрнауки России, Рособрнадзора, Росаккредагентства, совета по профессиональным квалификациям АПК, координационного совета по области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», ФУМО, проректоры по учебной работе. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.



Возрастное ограничение: 18+.

