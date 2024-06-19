Торжественные мероприятия прошли в Кызыле
На прошлой неделе в тувинском монастыре «Тубтен Шедруб Линг» торжественно отметили 105-летие основания института Камбы-ламы Республики Тыва. По поручению XXIV Пандито Хамбо-ламы в Кызыл на празднование был направлен проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Жаргал-багша Дугданов. Он вручил поздравительное письмо и статую Будды Шакьямуни от главы Буддийской традиционной Сангхи России.
Затем в центре развития тувинской традиционной культуры и ремёсел им. К.Б. Ондара состоялся круглый стол на тему «Развитие буддизма в 20-м веке на территории Тувы: особенности развития, институт Камбы-Ламы, знаменательные даты».
Также состоялся торжественный молебен по случаю 105-летия основания института Камбы-ламы в главном буддийском монастыре Тувы «Тубтен Шедруб Линг». В нём приняли участие буддийское духовенство и светские гости из Индии, Монголии и регионов России: Бурятии, Калмыкии, Алтая, Хакасии, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Завершился праздничный день торжественным ужином.
- Тыва к началу XX века находилась под протекторатом России, а во время Гражданской войны некоторое время территория Тывы была под белыми. 13 июня 1919 года Александр Колчак, исполнявший тогда обязанности верховного правителя России, учредил институт Камбы-ламы Тывы, что стало началом независимости тувинского духовенства, которое до этого было в подчинении монгольского духовного и светского владыки Богдо-гэгэна. Первым Камбы-ламы республики указом адмирала Колчака был назначен геше Лобсан Чамзы, настоятель Верхнечаданского хурээ, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Ламы Бурятии приняли участие в юбилее института Камбы-ламы Тувы
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