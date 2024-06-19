Мероприятие приурочат ко дню Святой Троицы
23 июня в Кяхтинском районе Бурятии состоится событийное мероприятие «День Святой Троицы», посвящённое 260-летию основания Кударинской крепости. Его проведут в селе Большая Кудара, сообщили в районной администрации.
В программе:
8:00-12:30 – Божественная литургия в Кударинской Троицкой церкви
14:00-15:00 – Культурная программа с участием фольклорных, творческих коллективов Кяхтинского района
15:00-16:30 – Казачья конкурсная программа: казачье многоборье, джигитовка, рубка шашкой, фланкировка шашкой
16:30-17:30 – Конные скачки: рысь под седлом (2400 метров), галоп (1700 метров), галоп (3400 метров), галоп (6000 метров)
17:30-18:00 – Награждение, закрытие
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии отметят юбилей Кударинской крепости
Общество, Фото:
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