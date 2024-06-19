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Учёные изучили планктон и зообентос в мелководной зоне Байкала

Учёные изучили планктон и зообентос в мелководной зоне Байкала
Общество,  Фото:ЛИН СО РАН
Также лимнологи замерили температуры поверхностного слоя воды

Учёные Лимнологического института СО РАН завершили экспедицию по изучению гидрохимических параметров, распределения фито- и зоопланктона, зообентоса в мелководной зоне озера Байкал. Работы выполнялись на научно-исследовательском судне «Папанин» с 31 мая по 10 июня в рамках государственного задания института «Исследование трансформаций состояния водоёмов и водотоков Восточной Сибири, в сезонных и долговременных аспектах в контексте изменений климата, геологической среды и антропогенных нагрузок».

- Дополнительно проведён сбор образцов брюхоногих моллюсков и донных отложений для определения уровней концентраций, накопления и аккумуляции приоритетных органических загрязняющих веществ (суммарная концентрация 7 индикаторных конгенеров ПХБ, фталатов), а также парабенов и ибупрофена. Изучалось распределение ручейников как в форме имаго (муха), так и на стадиях личинок и куколок до глубины 30 м. В этих работах упор делался на определение географической распространённости в Байкале чужеродных видов ручейников. Для анализа гидрологических параметров зон смешения озёрных и речных вод производился отбор образцов прибрежной воды для изучения её изотопного состава кислорода и водорода, — отмечается в сообщении института.

Как сообщили в Иркутском филиале Сибирского отделения Российской академии наук, также лимнологи зафиксировали наименьшую температуру поверхностного слоя воды (0-1 м) на ст. Елохин (2,8°С). Наивысшая была в заливе Мухор и около п. Нижнеангарск — 16,3 и 14,5 °С, соответственно. Наибольшая прозрачность в 22 м была отмечена у п. Большие Коты и п. Большое Голоустное. По предварительным данным, среди планктонных диатомей преобладали представители родов Aulacoseira, Synedra, Stephanodiscus, а из золотистых — виды рода Dinobryon.

Байкал наука лимнология Иркутская область Бурятия

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