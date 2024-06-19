В Чите появится сквер в честь актёров братьев Соломиных

В нём будет установлена скульптурная композиция, напоминающая о прославленных земляках



Сквер в честь народного артиста СССР Юрия Соломина и народного артиста РСФСР Виталия Соломина создадут в Чите. Об этом порталу «Культура 75» 18 июня сообщили в городской администрации.



- Сейчас был создан оргкомитет, в который вошли краеведы, историки, общественники, архитекторы и члены городской администрации. Дальше будет разработан план сквера, – рассказала консультант по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Читы Ольга Харчева.



Сквер планируют создать по улице Ленинградской, 56. Там установят скульптурную композицию и оборудуют территорию вокруг. По словам городской администрации, памятник будет напоминать жителям и гостям Читы о прославленных земляках, которые оставили добрую память в сердцах людей.

