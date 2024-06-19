В Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса построят лестницу

Она появится благодаря пожеланиям горожан



В Октябрьском районе Улан-Удэ между домами 25 и 29 по бульвару Карла Маркса будет построена лестница. Её проложат для удобства местных жителей.



14 июня состоялась встреча с жителями района, на которой они высказали свои предложения по поводу обустройства лестницы. Также они пожелали, чтобы на этом месте появились уличные фонари.



- Скоро лестница будет оборудована. Если останутся средства, то можно будет установить фонари, — подвела итоги встречи депутат Горсовета Людмила Пахомова.

