Она появится благодаря пожеланиям горожан
В Октябрьском районе Улан-Удэ между домами 25 и 29 по бульвару Карла Маркса будет построена лестница. Её проложат для удобства местных жителей.
14 июня состоялась встреча с жителями района, на которой они высказали свои предложения по поводу обустройства лестницы. Также они пожелали, чтобы на этом месте появились уличные фонари.
- Скоро лестница будет оборудована. Если останутся средства, то можно будет установить фонари, — подвела итоги встречи депутат Горсовета Людмила Пахомова.
В Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса построят лестницу
Общество, Фото:
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