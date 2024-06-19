В Иркутске покажут «вальс» яхт

На Ангаре развернётся парусный фестиваль
23 июня в Иркутске пройдёт традиционный фестиваль «Алые паруса». Праздник посвящён выпускникам учебных заведений. Его организуют у ледокола «Ангара».
С 11:00 запланировано проведение мастер-классов для желающих попробовать свои силы в парусном спорте и виндсерфинге, а также показательные выступления детей в этих видах спорта. С 13:00 до 21:00 предусмотрена регата крейсерских яхт, в которой смогут поучаствовать жители Иркутска. Также с 12:00 до 21:00 в Чертугеевском заливе состоятся соревнования на спортивных яхтах между командами трудовых коллективов города.
Главное событие фестиваля – «Вальс яхт» – начнётся в 21:30. Посмотреть его можно с площадок у ледокола «Ангара» и плотины ГЭС.
– Идея пришла из Санкт-Петербурга, где праздники для выпускников проводят регулярно. В 2022 году попробовали организовать что-то подобное здесь и у нас получилось. В прошлом году в фестивале участвовали 28 яхт, которыми управляли почти 200 спортсменов. Получилось эффектное зрелище, которое высоко оценили зрители – жители и гости Иркутска. Мероприятие уже становится традиционным. Ведь у нас для этого все есть: водная гладь, активное парусное сообщество и много молодёжи, – отметил один из инициаторов праздника, депутат городской Думы Алексей Вепрев.
Фестиваль «Алые паруса» проходит в областном центре третий год подряд, сообщает администрация Иркутска.
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