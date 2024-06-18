По центру села бурёнки разгуливают стадами
Жителям села Кабанск надоели коровы, которые разгуливают по улицам, гадят где попало, топчут цветы и спят в кустах. Крик души местные жители опубликовали в паблике «Аноним 03».
- Неоднократно обращались в администрацию поселения, администрацию района, но проблема с коровами никак не решается, спят, пасутся возле многоквартирных домов. Соответственно, отходы возле подъездов запах ужасный, в центре села Кабанск всё загажено, - написал неравнодушный сельчанин.
Через соцсети автор вновь обратился к администрации поселения с просьбой обратить внимание на проблему.
- Вы же сами живёте здесь и каждый день наблюдаете данную картину, коровы ходят стадом, - возмутился неизвестный автор.
К публикации приложили две фотографии. На одной бурёнка идёт посреди улицы, на другой – пасётся возле мусорных баков.
«Запах ужасный»: Жителей села в Бурятии одолели коровы
Общество, Фото:
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