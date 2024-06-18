Возле пункта сбора пластика в Бурятии установили камеру

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В нацпарке просят приносить в пункт только пластиковые бутылки



В селе Кырен Тункинского района возле пункта сбора пластика установили камеру. Об этом сообщили в Тункинском национальном парке.



- Уважаемые жители и гости, просим приносить только пластиковые бутылки в пункт сбора пластика в селе Кырен по ул. Ленина, д. 62. Предметы личной гигиены, грязную одежду, бытовой мусор, стеклянные бутылки и жестяные банки мы не принимаем! – предупредили в национальном парке.

