Возле пункта сбора пластика в Бурятии установили камеру

В нацпарке просят приносить в пункт только пластиковые бутылки
В селе Кырен Тункинского района возле пункта сбора пластика установили камеру. Об этом сообщили в Тункинском национальном парке.
- Уважаемые жители и гости, просим приносить только пластиковые бутылки в пункт сбора пластика в селе Кырен по ул. Ленина, д. 62. Предметы личной гигиены, грязную одежду, бытовой мусор, стеклянные бутылки и жестяные банки мы не принимаем! – предупредили в национальном парке.
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