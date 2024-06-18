В Бурятии у жителей райцентра пересыхают огороды

Сразу несколько улиц там остались без воды
Жители Кижинги не могут дождаться, когда у них появится вода. Они рассказали, что на улице Калинина с 13 июня не работает скважина.
- Как быть с огородом? Всё засыхает, – посетовали люди в группе «Кижинга-инфо.24/7».
Страдают жильцы домов и на других улицах – Школьная, Степная и Полевая. Там воды нет уже неделю.
- Хорошо тем, у кого есть скважины и машины, а что делать пенсионерам, больным и инвалидам? Когда заработает водокачка на Калинина? – вопрошают сельчане.
Ситуацию разъяснили в сельской администрации. Там отметили, что сейчас производится оплата глубинного насоса. После выполнят сварочные работы по демонтажу старого насоса, а затем запустят летний водопровод.
Участники выполнят упражнения из пневматического пистолета и пневматического карабина
19 июня по городу пройдёт крестный ход
Он пройдёт в Прибайкальском районе
Грантовый фонд конкурса составит более полумиллиона рублей
Площадки обустроят, озеленят и осветят
Сразу несколько улиц там остались без воды
Это позволит снизить экологическую нагрузку от техногенных отходов Харанорской ГРЭС
Буддийские статуи были отреставрированы и укрыты от непогоды
Врачи приехали повысить квалификацию в центре по пересадке органов
Самолёт вылетит в столицу Бурятии 22 июня
Она появится на здании школы № 65 в столице республики
Юные спортсмены выиграли 4 награды соревнований
В республике прошёл республиканский чемпионат по компьютерному многоборью
Малышей назвали Ариной и Григорием
Ветеран здравоохранения – уроженка Баунтовского района