В Бурятии у жителей райцентра пересыхают огороды



Жители Кижинги не могут дождаться, когда у них появится вода. Они рассказали, что на улице Калинина с 13 июня не работает скважина.



- Как быть с огородом? Всё засыхает, – посетовали люди в группе «Кижинга-инфо.24/7».



Страдают жильцы домов и на других улицах – Школьная, Степная и Полевая. Там воды нет уже неделю.



- Хорошо тем, у кого есть скважины и машины, а что делать пенсионерам, больным и инвалидам? Когда заработает водокачка на Калинина? – вопрошают сельчане.



Ситуацию разъяснили в сельской администрации. Там отметили, что сейчас производится оплата глубинного насоса. После выполнят сварочные работы по демонтажу старого насоса, а затем запустят летний водопровод.



