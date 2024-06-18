В столице Бурятии начали мыть дороги

Их избавляют от грязи и тополиного пуха



В Улан-Удэ вплотную взялись за дороги, усыпанные тополиным пухом. Чтобы убрать его, а заодно – и грязь, сотрудники комбината по благоустройству используют новое оборудование, которое установили на машины КБУ недавно. Его уже опробовали в деле.



С помощью поливомоечного оборудования можно очистить обочины и бордюры и устранить даже въевшуюся грязь. Всё – благодаря сильному напору, который обеспечивают современные насосы, пояснили в комитете городского хозяйства.







