Их избавляют от грязи и тополиного пуха
В Улан-Удэ вплотную взялись за дороги, усыпанные тополиным пухом. Чтобы убрать его, а заодно – и грязь, сотрудники комбината по благоустройству используют новое оборудование, которое установили на машины КБУ недавно. Его уже опробовали в деле.
С помощью поливомоечного оборудования можно очистить обочины и бордюры и устранить даже въевшуюся грязь. Всё – благодаря сильному напору, который обеспечивают современные насосы, пояснили в комитете городского хозяйства.
В столице Бурятии начали мыть дороги
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