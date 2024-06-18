Маленький Максим из Улан-Удэ нуждается в помощи неравнодушных людей

Через месяц у двухлетнего Максима Виноградова из Улан-Удэ начинается полугодовой курс реабилитации в Китае. Программа стоит 2,5 млн рублей. Благодаря помощи неравнодушных людей семья собрала уже более 1,7 млн, не хватает 714 тысяч. Мама мальчика Элеонора вновь просит земляков не остаться в стороне и помочь им собрать необходимую сумму.
- Всего 30 дней в запасе, - рассказал «Байкал-Daily» взволнованная мать.
Максим родился недоношенным, когда мама была на седьмом месяце беременности. У него диагностировали церебральный паралич со спастической тетраплегией и ряд сопутствующих заболеваний. Сначала малыша лечили на родине, но потом семья решила пройти отправиться в соседний Китай. Здесь им предложили лечение стволовыми клетками, тогда как в России предлагали лишь поддерживающую терапию.
С помощью отзывчивых людей удалось собрать 2,5 млн на операцию и на три месяца реабилитации. Ребёнок посещает занятия почти всю неделю, они дают положительные результаты.
- На сегодняшний день Максим чувствует себя стабильно хорошо, мы посещаем от пяти до семи занятий в день, 6 дней в неделю. Занятия дают очень хорошие результаты в развитии нашего сына, - продолжила мама мальчика.
Максим учится самостоятельно держать предметы, есть, пить и многое другое, чего не мог делать раньше. На фотографиях и видео, которыми радостно делится мама мальчика, прогресс очень заметен.
В России реабилитация с такой же интенсивностью, как в Китае, будет стоить также, однако она продлится всего два месяца, а не шесть.
- Мы просим помощи всех тех, кто неравнодушен к нашей истории, кто готов помочь нашему ребёнку стать таким же, как и все детки, и жить счастливо! Как говорится: «С миру по нитке…», - обращаются родители Максима Виноградова.
Помочь Максиму можно по реквизитам:
Номер карты Сбербанка: 2202203240692428.
Мобильный банк: +79243985250.
Номер счета: 40817810109167298257.
Получатель: Элеонора Олеговна В.
Вся информация о ходе реабилитации, документы и расходы опубликовала на группе помощи в социальной сети «Вконтакте»: «Сбор средств на лечение Максима Виноградова». Информация обновляется ежедневно.