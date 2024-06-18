18 июня

17 июня

Популярное

В Улан-Удэ центральную улицу ремонтируют по ночам

В Улан-Удэ центральную улицу ремонтируют по ночам
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Все работы на Борсоева завершатся к концу лета

В столице Бурятии продолжается ремонт на улице Борсоева. Его разбили на два этапа. В прошлом году в порядок привели дорогу от Селенгинского моста до Куйбышева, а в 2024-ом взялись за участок в противоположном направлении – от Куйбышева до переправы.

Обновляют асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие трудятся после 20:00 и ночью, чтобы избежать заторов на улице.

Подрядчик уже уложил слой асфальта на одной полосе – до виадука. Перед этим в основание дороги поместили геосетку, которая позволяет перераспределять нагрузку и препятствует разрушению дорожного полотна. Когда завершатся работы на второй полосе, начнётся ремонт участка уже от виадука до Селенгинского моста.

На отрезке протяжённостью в три с лишним километра появится не только новое асфальтовой покрытие, но и тротуар, разметка и дорожные знаки. Борсоева полностью преобразится до конца лета, рассказали в городской администрации. 
дороги ремонт дорог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Маленький Максим из Улан-Удэ нуждается в помощи неравнодушных людей
Маленький Максим из Улан-Удэ нуждается в помощи неравнодушных людей
Общество, 18.06.2024
Скоро у ребёнка стартует полугодовой курс реабилитации, на который не хватает денег
В Улан-Удэ центральную улицу ремонтируют по ночам
В Улан-Удэ центральную улицу ремонтируют по ночам
Общество, 18.06.2024
Все работы на Борсоева завершатся к концу лета

После запрета на эвтаназию собак в Бурятии её могут остановить по всей России
После запрета на эвтаназию собак в Бурятии её могут остановить по всей России
Общество, 18.06.2024
Судьбу бездомных животных решит Конституционный суд РФ
Второй месяц лета в Бурятии будет не холоднее и не жарче, чем обычно
Второй месяц лета в Бурятии будет не холоднее и не жарче, чем обычно
Общество, 18.06.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в июле
Генпрокуратура держит под контролем переселение граждан из аварийных домов в ДФО
Генпрокуратура держит под контролем переселение граждан из аварийных домов в ДФО
Общество, 18.06.2024
Недостаточные темпы расселения выявлены в четырёх регионах
Улан-удэнцы рассказали о главных «карьерных страшилках» про своих детей
Улан-удэнцы рассказали о главных «карьерных страшилках» про своих детей
Общество, 18.06.2024
Родители не хотят видеть их дворниками, продавцами и блогерами 
Врачи Улан-Удэ напомнили о плюсах пеших прогулок
Врачи Улан-Удэ напомнили о плюсах пеших прогулок
Общество, 18.06.2024
Физическая активность напрямую влияет на состояние здоровья
В Бурятии опекун похитила 475 тысяч рублей у подопечного
В Бурятии опекун похитила 475 тысяч рублей у подопечного
Общество, 18.06.2024
Женщина оформила автомобиль на себя
В Бурятии будущие лесники высадили более 730 тысяч сеянцев сосны
В Бурятии будущие лесники высадили более 730 тысяч сеянцев сосны
Общество, 18.06.2024
Посадки проводились на территории Заудинского и Заиграевского лесничеств
В Бурятии сельчане жалуются на маршрутки-«душегубки»
В Бурятии сельчане жалуются на маршрутки-«душегубки»
Общество, 18.06.2024
Пассажиры автобусов страдают от невыносимой жары
Улан-удэнцы жалуются на замусоренную ливнёвку
Улан-удэнцы жалуются на замусоренную ливнёвку
Общество, 18.06.2024
Городскую администрацию просят принять меры
В пригородном районе Бурятии из-за бешеной лисички привили 11 животных
В пригородном районе Бурятии из-за бешеной лисички привили 11 животных
Общество, 18.06.2024
В республике остался всего один очаг опасного заболевания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^