Все работы на Борсоева завершатся к концу лета
В столице Бурятии продолжается ремонт на улице Борсоева. Его разбили на два этапа. В прошлом году в порядок привели дорогу от Селенгинского моста до Куйбышева, а в 2024-ом взялись за участок в противоположном направлении – от Куйбышева до переправы.
Обновляют асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие трудятся после 20:00 и ночью, чтобы избежать заторов на улице.
Подрядчик уже уложил слой асфальта на одной полосе – до виадука. Перед этим в основание дороги поместили геосетку, которая позволяет перераспределять нагрузку и препятствует разрушению дорожного полотна. Когда завершатся работы на второй полосе, начнётся ремонт участка уже от виадука до Селенгинского моста.
На отрезке протяжённостью в три с лишним километра появится не только новое асфальтовой покрытие, но и тротуар, разметка и дорожные знаки. Борсоева полностью преобразится до конца лета, рассказали в городской администрации.
В Улан-Удэ центральную улицу ремонтируют по ночам
Общество, Фото:
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