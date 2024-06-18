В Улан-Удэ центральную улицу ремонтируют по ночам

Все работы на Борсоева завершатся к концу лета



В столице Бурятии продолжается ремонт на улице Борсоева. Его разбили на два этапа. В прошлом году в порядок привели дорогу от Селенгинского моста до Куйбышева, а в 2024-ом взялись за участок в противоположном направлении – от Куйбышева до переправы.



Обновляют асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие трудятся после 20:00 и ночью, чтобы избежать заторов на улице.



Подрядчик уже уложил слой асфальта на одной полосе – до виадука. Перед этим в основание дороги поместили геосетку, которая позволяет перераспределять нагрузку и препятствует разрушению дорожного полотна. Когда завершатся работы на второй полосе, начнётся ремонт участка уже от виадука до Селенгинского моста.



На отрезке протяжённостью в три с лишним километра появится не только новое асфальтовой покрытие, но и тротуар, разметка и дорожные знаки. Борсоева полностью преобразится до конца лета, рассказали в городской администрации.

