На Бурятию обрушатся дожди и грозы

В республике скоро испортится погода
На смену сильной жаре в Бурятию на этой неделе придёт ненастье. Уже в среду, 19 июня, на республику обрушатся дожди и грозы, а в некоторых районах возможны ливни и град. Ветер усилится до 13-18 м/с.
А в четверг, 20-го и в пятницу, 21-го, погода ещё больше ухудшится. Синоптики обещают сильные осадки с грозами и град. Порывы ветра будут достигать 15-20, а кое-где – 24 метра в секунду. Об этом предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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