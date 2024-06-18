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Второй месяц лета в Бурятии будет не холоднее и не жарче, чем обычно

Второй месяц лета в Бурятии будет не холоднее и не жарче, чем обычно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в июле

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй летний месяц. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в июле будет примерно такой же, как в предыдущие годы.

Осадков в большинстве районов тоже выпадет столько же, сколько обычно, а на юго-западе и по северному побережью Байкала – меньше среднего многолетнего количества.

Помимо официальных прогнозов, есть ещё несколько метких народных примет, раскрывающих особенности второго месяца лета. Вот некоторые из них:

Если июль жаркий, то декабрь будет морозным

Если утром в июле туман стелется по воде или прошёл небольшой дождь, днём ожидается хорошая погода

Долго гремит гром – к ненастью, отрывистые раскаты – к ясной погоде

Утром нет росы и трава сухая – ночью польёт дождь

Духота при восходе солнца – к дождю при закате

Вечером теплее, чем днём – к дождю

Если радуга после дождя долго держится, ненастье затянется


погода прогноз погоды

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