Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в июле
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй летний месяц. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в июле будет примерно такой же, как в предыдущие годы.
Осадков в большинстве районов тоже выпадет столько же, сколько обычно, а на юго-западе и по северному побережью Байкала – меньше среднего многолетнего количества.
Помимо официальных прогнозов, есть ещё несколько метких народных примет, раскрывающих особенности второго месяца лета. Вот некоторые из них:
Если июль жаркий, то декабрь будет морозным
Если утром в июле туман стелется по воде или прошёл небольшой дождь, днём ожидается хорошая погода
Долго гремит гром – к ненастью, отрывистые раскаты – к ясной погоде
Утром нет росы и трава сухая – ночью польёт дождь
Духота при восходе солнца – к дождю при закате
Вечером теплее, чем днём – к дождю
Если радуга после дождя долго держится, ненастье затянется
Второй месяц лета в Бурятии будет не холоднее и не жарче, чем обычно
Общество, Фото:
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