Второй месяц лета в Бурятии будет не холоднее и не жарче, чем обычно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в июле



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй летний месяц. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в июле будет примерно такой же, как в предыдущие годы.



Осадков в большинстве районов тоже выпадет столько же, сколько обычно, а на юго-западе и по северному побережью Байкала – меньше среднего многолетнего количества.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё несколько метких народных примет, раскрывающих особенности второго месяца лета. Вот некоторые из них:



Если июль жаркий, то декабрь будет морозным



Если утром в июле туман стелется по воде или прошёл небольшой дождь, днём ожидается хорошая погода



Долго гремит гром – к ненастью, отрывистые раскаты – к ясной погоде



Утром нет росы и трава сухая – ночью польёт дождь



Духота при восходе солнца – к дождю при закате



Вечером теплее, чем днём – к дождю



Если радуга после дождя долго держится, ненастье затянется





