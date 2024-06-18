Генпрокуратура держит под контролем переселение граждан из аварийных домов в ДФО

Недостаточные темпы расселения выявлены в четырёх регионах
В Дальневосточном федеральном округе из 6,5 тысяч домов, включенных в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расселено 2 тысячи домов. Речь идёт о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года.
- В Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях завершено расселение домов, признанных аварийными до указанной даты, улучшены жилищные условия более 6,7 тысяч граждан. В текущем году планируется завершение исполнения региональных программ в Республике Бурятия, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.
Вместе с тем ещё недостаточные темпы расселения имеют место в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), - сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Причинами неполной и несвоевременной реализации запланированных мероприятий по переселению названы нарушение подрядными организациями сроков возведения новых домов и ненадлежащий контроль органов власти за исполнением государственных контрактов.
К примеру, в Забайкальском крае по требованию прокуратуры скорректированы сроки строительства 170-квартирного дома в микрорайоне Молодёжный в Чите. Руководитель подрядной организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ, им назначены штрафы на сумму более 8 млн рублей. По искам прокуратуры в программу расселения включены 34 многоквартирных дома.
Нарушения сроков строительства четырёх многоквартирных домов выявлены в Бурятии. По актам прокурорского реагирования строительство домов завершено, из аварийного жилья переселено 976 человек.
В Приморском крае по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностным лицом полномочий и причинения имущественного ущерба ввиду приёмки выполненных работ по разработке проектной документации на строительство домов ненадлежащего качества, повлекшей дополнительные расходы из бюджета.
По искам прокуратуры органами местного самоуправления городов Благовещенска и Райчихинска Амурской области три многоквартирных дома признаны аварийными, включены в региональную и муниципальную программы переселения. Более 50 гражданам предоставлены благоустроенные жилые помещения.
Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Дальневосточного федерального округа под контролем Генпрокуратуры России.
Генпрокуратура держит под контролем переселение граждан из аварийных домов в ДФО
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