Генпрокуратура держит под контролем переселение граждан из аварийных домов в ДФО

Недостаточные темпы расселения выявлены в четырёх регионах



В Дальневосточном федеральном округе из 6,5 тысяч домов, включенных в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расселено 2 тысячи домов. Речь идёт о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года.



- В Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях завершено расселение домов, признанных аварийными до указанной даты, улучшены жилищные условия более 6,7 тысяч граждан. В текущем году планируется завершение исполнения региональных программ в Республике Бурятия, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.

Вместе с тем ещё недостаточные темпы расселения имеют место в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), - сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Причинами неполной и несвоевременной реализации запланированных мероприятий по переселению названы нарушение подрядными организациями сроков возведения новых домов и ненадлежащий контроль органов власти за исполнением государственных контрактов.



К примеру, в Забайкальском крае по требованию прокуратуры скорректированы сроки строительства 170-квартирного дома в микрорайоне Молодёжный в Чите. Руководитель подрядной организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ, им назначены штрафы на сумму более 8 млн рублей. По искам прокуратуры в программу расселения включены 34 многоквартирных дома.



Нарушения сроков строительства четырёх многоквартирных домов выявлены в Бурятии. По актам прокурорского реагирования строительство домов завершено, из аварийного жилья переселено 976 человек.



В Приморском крае по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностным лицом полномочий и причинения имущественного ущерба ввиду приёмки выполненных работ по разработке проектной документации на строительство домов ненадлежащего качества, повлекшей дополнительные расходы из бюджета.



По искам прокуратуры органами местного самоуправления городов Благовещенска и Райчихинска Амурской области три многоквартирных дома признаны аварийными, включены в региональную и муниципальную программы переселения. Более 50 гражданам предоставлены благоустроенные жилые помещения.



Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Дальневосточного федерального округа под контролем Генпрокуратуры России.



