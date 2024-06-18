На Байкале в Бурятии затягивается строительство четырёхзвёздочного отеля



При той проверке специалисты обнаружили, что сварочные работы сделали некачественно. Это привело к ослаблению прочности арматурных конструкции. Прежнему подрядчику пришлось демонтировать их.



Во время недавней инспекции выяснилось, что строительство отеля продвигается медленно. После демонтажа шатких конструкций работы возобновили с новой подрядной организацией – ООО «Антэкспресс».

Сотрудник Госстройжилнадзора осмотрел возведённые конструкции фундамента первого этажа гостиничного и оздоровительного блоков. Без нареканий не обошлось. Нарушения выявили при производстве бетонных работ и ведении исполнительной документации. У застройщика запросили документы, подтверждающие качество материалов и акты скрытых работ.Предписание об устранении выявленных недочётов в согласованные сроки выдадут после окончания проверки. Кроме того, на должностное лицо подрядчика составили протокол об административном правонарушении – теперь ему грозит штраф размером до 30 тысяч рублей.- На всех этапах работы необходимо обеспечить качество и безопасность объекта. После визита инспектора застройщик должен оперативно разработать план для устранения нарушений. В следующий раз проверят результаты выполнения всех необходимых мероприятий, – подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.