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На Байкале в Бурятии затягивается строительство четырёхзвёздочного отеля

На Байкале в Бурятии затягивается строительство четырёхзвёздочного отеля
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Его пришлось переделывать из-за шатких конструкций

Ещё год назад, в марте 2023-го, сотрудники Госстройжилнадзора Бурятии выявили нарушения при строительстве гостиницы на берегу Байкала. Речь о четырёхзвёздочном отеле Green Flow Baikal с термальным комплексом и лечебным центром. Его начали возводить в 2021 году в прибайкальском селе Турка – на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань». 

При той проверке специалисты обнаружили, что сварочные работы сделали некачественно. Это привело к ослаблению прочности арматурных конструкции. Прежнему подрядчику пришлось демонтировать их.

Во время недавней инспекции выяснилось, что строительство отеля продвигается медленно. После демонтажа шатких  конструкций работы возобновили с новой подрядной организацией – ООО «Антэкспресс». 

Сотрудник Госстройжилнадзора осмотрел возведённые конструкции фундамента первого этажа гостиничного и оздоровительного блоков. Без нареканий не обошлось. Нарушения выявили при производстве бетонных работ и ведении исполнительной документации. У застройщика запросили документы, подтверждающие качество материалов и акты скрытых работ.

Предписание об устранении выявленных недочётов в согласованные сроки выдадут после окончания проверки. Кроме того, на должностное лицо подрядчика составили протокол об административном правонарушении – теперь ему грозит штраф размером до 30 тысяч рублей.

-  На всех этапах работы необходимо обеспечить качество и безопасность объекта. После визита инспектора застройщик должен оперативно разработать план для устранения нарушений. В следующий раз проверят результаты выполнения всех необходимых мероприятий, – подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

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