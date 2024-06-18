В Бурятии день Святой Троицы отпразднуют фестивалем

Он пройдёт в Прибайкальском районе



23 июня в Прибайкальском районе Бурятии состоится IV открытый районный фестиваль «Святая троица». Мир искусства, традиций и народного творчества откроется в селе Троицкое, у стен Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.



В программе ожидается проведение божественной литургии, работа ярмарки, палаток ТОСов и игровых площадок. Также будут проведены конкурс-дефиле костюма «Русская берёзка», конкурс «Семейный лад» и глобальный хоровод. Будет организована и концертная программа.



Открытие состоится в 12:00, сообщает министерство туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

