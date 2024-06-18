Он пройдёт в Прибайкальском районе
23 июня в Прибайкальском районе Бурятии состоится IV открытый районный фестиваль «Святая троица». Мир искусства, традиций и народного творчества откроется в селе Троицкое, у стен Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.
В программе ожидается проведение божественной литургии, работа ярмарки, палаток ТОСов и игровых площадок. Также будут проведены конкурс-дефиле костюма «Русская берёзка», конкурс «Семейный лад» и глобальный хоровод. Будет организована и концертная программа.
Открытие состоится в 12:00, сообщает министерство туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии день Святой Троицы отпразднуют фестивалем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участники выполнят упражнения из пневматического пистолета и пневматического карабина
19 июня по городу пройдёт крестный ход
Он пройдёт в Прибайкальском районе
Грантовый фонд конкурса составит более полумиллиона рублей
Площадки обустроят, озеленят и осветят
Сразу несколько улиц там остались без воды
Это позволит снизить экологическую нагрузку от техногенных отходов Харанорской ГРЭС
Буддийские статуи были отреставрированы и укрыты от непогоды
Врачи приехали повысить квалификацию в центре по пересадке органов
Самолёт вылетит в столицу Бурятии 22 июня
Она появится на здании школы № 65 в столице республики
Юные спортсмены выиграли 4 награды соревнований
В республике прошёл республиканский чемпионат по компьютерному многоборью
Малышей назвали Ариной и Григорием
Ветеран здравоохранения – уроженка Баунтовского района