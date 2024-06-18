Врачи приехали повысить квалификацию в центре по пересадке органов
Врачи и специалисты из Бурятии прибыли в Улан-Батор, чтобы перенять опыт коллег из первой центральной больницы Монголии. Врачей из Бурятии вчера, 17 июня, принял генеральный директор первой центральной больницы, доктор медицинских наук Б. Хишигжаргал.
В состав делегации медиков из Бурятии вошли специалисты по семи направлениям: анестезиолог-реаниматолог, общая хирургия, чреспищеводная эхокардиография, эндоскопист и гастроэнтеролог.
В Бурятии врачи приступили к выполнению операций по пересадке почек. В связи с этим в течение 14 дней в центре по пересадке органов первой центральной больницы Монголии они будут изучать опыт монгольских врачей. Это уже второй курс повышения квалификации для иностранных врачей и медицинских специалистов в больнице. Ранее, в апреле этого года, успешно завершили обучение врачи Красноярской краевой клинической больницы.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», о сотрудничестве с первой центральной больницей в феврале этого года договорилась министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова во время визита в Монголию.
Медики Бурятии изучают опыт монгольских врачей
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