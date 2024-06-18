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На севере Бурятии 90-летие отметила медсестра

На севере Бурятии 90-летие отметила медсестра
Общество,  Фото:Баунтовская ЦРБ
Ветеран здравоохранения – уроженка Баунтовского района

В начале июня в Бурятии сотрудники фельдшерско-акушерского пункта села Монгой поздравили с 90-летием ветерана здравоохранения Ольгу Цыбиковну Гатапову.

Как сообщили в администрации Баунтовского эвенкийского района, Ольга Цыбиковна родилась в 1934 году в селе Монгой Баунтовского района. Училась в Байсинской школе-интернате. Окончила Улан-Удэнское медицинское училище. С 1961 года работала медицинской сестрой в Монгойской участковой больнице.

- От имени всего коллектива Баунтовской центральной районной больницы поздравляем нашу дорогую юбиляршу. Желаем в первую очередь – здоровья, хорошего настроения и благополучия! – поздравили в Баунтовской ЦРБ.

Бурятия юбилей долгожитель Баунтовский район

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