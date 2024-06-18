После запрета на эвтаназию собак в Бурятии её могут остановить по всей России



В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о предстоящем В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о предстоящем заседании Конституционного суда России, посвящённом эвтаназии беспризорных животных в Бурятии. Оно состоится во вторник, 18 июня и начнётся в 15:00 по местному времени.



Иск в КС подали зоозащитники из Бурятии. Они решили оспорить пункт республиканского закона, разрешающий усыплять так называемых невостребованных собак. Речь о четвероногих, которых никто не забрал себе спустя месяц после попадания в приют.



По словам активистов, суд рассмотрит вопрос о неконституционности федерального закона об ответственном обращении с животными.



- В частности, от его решения зависит, быть или не быть эвтаназии в нашем регионе – а значит, и по всей России тоже, – пояснили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – А ещё – насколько правомочны действия правительства Бурятии, которое решило, что животных без владельцев нужно умерщвлять на 31-ый день после отлова, и насколько республиканский закон соответствует федеральному, в основе которого лежит вектор на гуманное отношение к животным и запрет на жестокое обращение с ними.



Зоозащитники отметили, что очень ждут это заседание, от которого «зависит всё».

