Самолёт вылетит в столицу Бурятии 22 июня
Дополнительные авиарейсы будут выполнены по социально значимому маршруту Владивосток – Улан-Удэ. Авиакомпания «Аврора» добавит их в связи с высоким спросом на перелёты.
22 июня состоится вылет из Владивостока в 21:30, прибытие в Улан-Удэ – в 23:30. 23 июня запланирован вылет из Улан-Удэ в 00:45, прибытие во Владивосток – 6:40. Рейсы осуществляются на воздушном судне А319.
Данные социально значимые рейсы выполнят согласно федеральной программе субсидирования, сообщили в авиакомпании.
Из Владивостока в Улан-Удэ добавят дополнительный рейс
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