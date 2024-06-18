В Забайкалье учёные ищут способ экологично утилизировать золоотвалы

Это позволит снизить экологическую нагрузку от техногенных отходов Харанорской ГРЭС



Учёные Забайкальского госуниверситета и национального исследовательского технологического университета МИСиС приступили ко второму этапу исследований золоотвалов Харанорской ГРЭС в Забайкалье. К концу этого года будет разработано технологическое решение, которое позволит справиться с огромным массивом накопленных отходов угольной станции через частичную переработку в полезные продукты и частичную утилизацию по новой методике, не наносящей вред природе.



За весьма непростую задачу утилизации золоотвалов взялся коллектив молодых учёных Горной академии ЗабГУ. На первом этапе был создан цифровой двойник золоотвала и модель его последующего «освоения» с учётом особенностей состава и доступности. Теперь учёные ищут способ экологично утилизировать ту часть отходов, которая не подлежит переработке из-за вредных примесей. Параллельно решается задача подбора экономически эффективной технологии переработки части отвала в материалы для строительства зданий и дорог.



- Важная часть работы – разработка пакета документов для перевода хранилища отходов в статус «техногенного месторождения», а также поиск партнёров в строительном комплексе региона - этим занимается совместная группа экспертов университета и Харанорской ГРЭС. Ещё одним важным результатом совместной работы станет технология минимизации отходов при сжигании углей, которая позволит в перспективе предупредить накопление отходов, наносящих вред природе. Результаты совместной работы позволят решить масштабную многолетнюю проблему и предотвратить нарастание экологических рисков, - сообщили в ЗабГУ.



Технологию минимизации экологической нагрузки от отходов угольной энергетики, отработанную на максимально сложном объекте, в перспективе учёные планируют масштабировать не только на золошлакоотвалы, но и на другие виды техногенных отходов – проблема актуальна буквально повсеместно.



