В Бурятии выберут лучшую фотографию Селенгинского района

Итоги подведут 12 декабря
В Бурятии запускают фотоконкурс «Моя родина – Селенгинский район». К участию в конкурсе приглашаются люди разных возрастов, любители и профессиональные фотографы.
Участники должны сделать фотографии, на которых запечатлены природные зоны, исторические места или памятники архитектуры и места Селенгинского района. Фотографии должны быть сделаны не раньше 17 июня 2024 года. Также их надо опубликовать на личной странице в соцсети с хештегом #МояродинаСеленгинскийрайон и заполнить форму с приложением ссылки на публикацию фотографии.
Как сообщает администрация Селенгинского района, 10 лучших фоторабот будут опубликованы 2 декабря в официальном сообществе администрации для голосования и определения трёх победителей. Итоги будут подведены 12 декабря. Три участника, получившие наибольшее количество голосов в ходе голосования, получат оригинальные именные дипломы участника I, II, III степеней и денежный приз.
Возрастное ограничение: 0+.
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