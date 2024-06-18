В Кяхте благоустраивают дворы

Общество, Фото: администрация Кяхтинского района

Площадки обустроят, озеленят и осветят



В этом году в Кяхте будут благоустроены 4 дворовые территории. В районе домов 47 и 52 по улице Рукавишникова и ДОС 204-206 располагаются 2 большие площадки, у ДОС 209-210, ДОС 208 - малые. Игровые площадки предназначены для детей разного возраста, также имеются зоны отдыха с беседками. На больших площадках располагаются зоны для мини-футбола и баскетбола.



Как сообщили в администрации Кяхтинского района Бурятии, работы идут полным ходом. Подрядчику предстоит сделать покрытие из резиновой крошки, асфальтированные дорожки, также выполнить работы по озеленению и освещению.



Завершить работы планируется до 1 августа текущего года. Благоустройство территорий реализуется по программе «1000 дворов».

