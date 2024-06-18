Площадки обустроят, озеленят и осветят
В этом году в Кяхте будут благоустроены 4 дворовые территории. В районе домов 47 и 52 по улице Рукавишникова и ДОС 204-206 располагаются 2 большие площадки, у ДОС 209-210, ДОС 208 - малые. Игровые площадки предназначены для детей разного возраста, также имеются зоны отдыха с беседками. На больших площадках располагаются зоны для мини-футбола и баскетбола.
Как сообщили в администрации Кяхтинского района Бурятии, работы идут полным ходом. Подрядчику предстоит сделать покрытие из резиновой крошки, асфальтированные дорожки, также выполнить работы по озеленению и освещению.
Завершить работы планируется до 1 августа текущего года. Благоустройство территорий реализуется по программе «1000 дворов».
В Кяхте благоустраивают дворы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участники выполнят упражнения из пневматического пистолета и пневматического карабина
19 июня по городу пройдёт крестный ход
Он пройдёт в Прибайкальском районе
Грантовый фонд конкурса составит более полумиллиона рублей
Площадки обустроят, озеленят и осветят
Сразу несколько улиц там остались без воды
Это позволит снизить экологическую нагрузку от техногенных отходов Харанорской ГРЭС
Буддийские статуи были отреставрированы и укрыты от непогоды
Врачи приехали повысить квалификацию в центре по пересадке органов
Самолёт вылетит в столицу Бурятии 22 июня
Она появится на здании школы № 65 в столице республики
Юные спортсмены выиграли 4 награды соревнований
В республике прошёл республиканский чемпионат по компьютерному многоборью
Малышей назвали Ариной и Григорием
Ветеран здравоохранения – уроженка Баунтовского района