Буддийские статуи были отреставрированы и укрыты от непогоды
В Заиграевском районе Бурятии занимаются благоустройством территории композиции буддийских статуй Арья Баалы, Зелёной Тары и Белой Тары. «Народная стройка» проходит в Нарын-Ацагате силами ТОС в сотрудничестве с Ацагатским дацаном.
- Было принято решение сделать реставрацию статуй, укрыть и оградить. Мы начали эту работу и уже отреставрировали и сделали крышу, - рассказала председатель ТОС Светлана Ранзаева.
Напомним, что Ацагатский дацан расположен на западной окраине села Нарын-Ацагат. В 1991 году место будущего строительства дацана освятил Далай-лама XIV.
Жители района Бурятии благоустраивают дацан
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