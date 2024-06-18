Бурятия примет международные соревнования по практической стрельбе

Участники выполнят упражнения из пневматического пистолета и пневматического карабина



Стрелки из пневматического пистолета и пневматического карабина встретятся в Улан-Удэ и определят лучших на международных и всероссийских соревнованиях по практической стрельбе «Байкал-Action Air 2024». В рамках соревнований 120 спортсменов выполнят 18 упражнений в разных категориях, сообщает Бурятское региональное отделение Российского союза боевых искусств.



Турнир пройдёт в Бурятии с 29 по 30 июня. Площадкой соревнований станет региональный центр единоборств «Патриот». В программе первого соревновательного дня – 10 упражнений, программа 30 июня, помимо упражнений, включает дуэль.



В международных соревнованиях примут участие члены сборной команды РФ. Во всероссийских соревнованиях – мужчины и женщины – члены сборных регионов, имеющие не ниже третьего спортивного разряда, а также юниоры (16-20 лет), юноши и девушки (11-15 лет) из сборных регионов с юношеским разрядом не ниже третьего.



Возрастное ограничение: 6+.

