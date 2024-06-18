В Чите почтут память жертв расстрела крестного хода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

19 июня по городу пройдёт крестный ход



В столице Забайкальского края 19 июня проведут крестный ход, посвящённый памяти жертв расстрела крестного хода в Чите 19 июня 1918 года. Мероприятие начнётся в 9:45.



Колонна пройдёт по маршруту: от Казанского кафедрального собора — перекрёсток ул. Амурская и ул. Бутина — по ул. Бутина до перекрёстка с ул. Ленина - через площадь Ленина - перекрёсток ул. Ленина и ул. Ленинградская - по ул. Ленинградская до перекрёстка ул. Ленинградская и ул. Амурская по ул. Амурская до перекрёстка ул. Амурская и ул. Столярова (Сквер любви и верности).



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, в связи с этим будет перекрыто движение для всех видов транспорта по следующим улицам:

- ул. Бутина от ул. Петровская до ул. Ленина;

- ул. Амурская от ул. Ленинградская до ул. Бутина;

- ул. Ленинградская от ул. Ленина до ул. Амурская;

- ул. Амурская от ул. Ленинградская до ул. Столярова.



Возрастное ограничение: 6+.

