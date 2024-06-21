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В Туве возродят фестиваль живой музыки и веры

В Туве возродят фестиваль живой музыки и веры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
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В Туве представили программу возрождённого после четырёхлетнего перерыва международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Хедлайнерами XXI фестиваля станут фольклорный ансамбль «Чиргилчин», рок- группа «Ят-Ха», «Тува Джаз Бэнд», вокалист Мэлвин Трэвис (Melvin Travis, Париж), джазовый пианист-виртуоз Алексей Черемизов (Санкт-Петербург), Духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Тимура Дулуша и группа «Хартыга».

В фестивале могут принять участие любые коллективы, группы и исполнители. Стиль и направление – разноплановые, на фестивальной поляне в Чадане звучат джаз и металл, классика и фольклор. Основа фестиваля – живая музыка. При этом на одной сцене могут играть мировые звезды и музыканты-любители.

Как сообщает официальный портал Республики Тыва, «Устуу-Хурээ» – один из старейших фестивалей Сибири, впервые он прошёл 25 лет назад. Задумывался как республиканский, но уже на следующий год в Туву приехали музыканты из других регионов. С 2004 года фестиваль обрёл статус международного.

Фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» пройдёт с 8 по 12 июля. Открытие состоится вечером 9 июля.

Возрастное ограничение: 16+.
Тува фестиваль музыка

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