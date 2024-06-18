В районе Бурятии родилась «королевская» двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышей назвали Ариной и Григорием



17 июня в Тарбагатайском районе Бурятии зарегистрирована третья «королевская» двойня в этом году. Арина и Григорий родились с разницей в 10 минут 5 июня.



Поздравления принимала мама Галина Сергеевна из села Нижний Саянтуй. Многодетной маме вручили первые документы детей – свидетельства о рождении.



Также ей пожелали здоровья, радости, сил и терпения в воспитании малышей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.

