Малышей назвали Ариной и Григорием
17 июня в Тарбагатайском районе Бурятии зарегистрирована третья «королевская» двойня в этом году. Арина и Григорий родились с разницей в 10 минут 5 июня.
Поздравления принимала мама Галина Сергеевна из села Нижний Саянтуй. Многодетной маме вручили первые документы детей – свидетельства о рождении.
Также ей пожелали здоровья, радости, сил и терпения в воспитании малышей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.
В районе Бурятии родилась «королевская» двойня
Общество, Фото:
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