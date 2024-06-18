В Бурятии объявлен республиканский смотр культуры и быта семейских



1. «Старообрядческие частные усадьбы и подворья»

В номинации принимают участие старообрядческие семьи, проживающие на своём подворье, усадьбе в данное время. Оцениваются презентации усадеб, подворий с демонстрацией достижений в ведении хозяйства, показ собственных изделий художественных промыслов и прикладных искусств и другого по разным направлениям.



2. Специальная номинация «История семейной реликвии»

В анкете-заявке участник прилагает изложенную в свободной форме историю семейной реликвии (традиционного костюма или его элемента, орудия труда, предмета быта, домовой росписи, фотографии, книги, дома и др.), фото реликвии.



3. «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских-старообрядцев»

В номинации принимают участие дома культуры с творческими проектами, реализуемыми в социальном партнёрстве с библиотеками, музеями, ДШИ, общеобразовательными школами, ТОСами и прочими. Участники демонстрируют «Семейские горницы» с выставочными экспонатами музеев домов культуры. Обязательное условие – участие детей и подростков в показе.



4. «Хранитель семейской традиции» (специальная номинация)

К анкете-заявке прилагается изложенное в свободной форме описание традиционной технологии (на выбор): приготовления блюда семейской кухни, обработки молочной продукции и пр., прядения и ткачества, вышивки и шитья, изготовления предметов быта (мебели, посуды, веников, корзин, разделочных досок и пр.), огородничества и садоводства, животноводства и пчеловодства и пр. с приложением фото этапов процесса.



Для участия в основном туре конкурса нужно направить анкету-заявку, фотографии в формате jpeg и согласие на обработку персональных данных в срок до 1 июля на электронную почту координационного центра по семейской культуре РЦНТ: cskrcnt@mail.ru с пометкой «Хранители отчих традиций».



Возрастное ограничение: 6+.



В Бурятии идёт приём заявок на участие в республиканском смотре-конкурсе культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций». Последний день приёма заявок – 1 июля, сообщает республиканский центр народного творчества.Общий грантовый фонд конкурса – 550 тысяч рублей. В его рамках предусмотрены конкурсные номинации: