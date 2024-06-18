Долгое время Александр Очиров возглавлял Баунтовскую ЦРБ
Ушёл из жизни заслуженный врач Бурятии Очиров Александр Доржиевич Очирова, работавший главным врачом Баунтовской центральной районной больницы в 1996-2009 годы.
Александр Доржиевич родился 21 октября 1957 года в селе Хилгана Баргузинского района Бурятской АССР. В 1975 году окончил Баянгольскую среднюю школу. С 1976 года по 1978 год проходил срочную службу в Сургуте. С 1978 по 1983 год учился на стоматологическом факультете Читинского медицинского института. Окончил интернатуру по стоматологии в 1984 году в Улан-Удэ.
С 1984 по 1988 год работал врачом стоматологом Усть-Баргузинской участковой больницы Баргузинского района, в 1988-1996 годах — главным врачом Усть-Баргузинской больницы. С 1996 года по 2009 год работал главным врачом Баунтовской ЦРБ.
С 2002 года — член коллегии минздрава Бурятии. С 2009 по 2023 год — председатель районного совета депутатов Баунтовского эвенкийского района.
Заслуженный врач Бурятии, заслуженный работник органа государственного и муниципального управления Бурятии. Награждён медалью первой степени за заслуги перед Республикой Бурятия. Также имеет множество государственных и муниципальных наград.
Ушёл из жизни заслуженный врач Бурятии Александр Очиров
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