В Селенгинске запланированы ремонтные работы
На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 18 и 19 июня будет ограничено движение. Здесь запланировано проведение ремонтных работ.
- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18:00 18 июня до 20:00 19 июня. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в посёлке Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Автомобилистов просят учитывать это при планировании поездок.
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд
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