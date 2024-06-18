В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд

В Селенгинске запланированы ремонтные работы



На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 18 и 19 июня будет ограничено движение. Здесь запланировано проведение ремонтных работ.



- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18:00 18 июня до 20:00 19 июня. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в посёлке Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.



Автомобилистов просят учитывать это при планировании поездок.

