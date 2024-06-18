В Бурятии определили лучших IT-пенсионеров

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В республике прошёл республиканский чемпионат по компьютерному многоборью



В Бурятии названы имена победителей республиканского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 151 человек. Это мужчины старше 60 лет и женщины возрастной категории 55+, которые состязались в выполнении индивидуальных заданий, призванных продемонстрировать IT-умения и знания по трём направлениям: «Весь мир в кармане» (работа на смартфоне), «Финансовая грамотность в цифровой среде», «Россия – Родина моя» (работа в поисковой системе).



- Также в текущем году организаторы внесли новую номинацию «семейная пара», так как 2024 год объявлен Годом семьи. В этот год особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



По итогам подсчёта всех баллов, победителями чемпионата признаны следующие участники:



Среди «семейных пар»

1. Фёдоровы Александр Владимирович и Татьяна Владимировна (Улан-Удэ);

2. Магбановы Жамбал-Доржи Дугар-Цыренович и Маргарита Лубсановна (Улан-Удэ);

3. Гармаевы Станислав Борисович и Зинаида Цыреновна (Тункинский район).



Среди женщин

1. Жилкина Ирина Владимировна (г. Улан-Удэ);

2. Битуева Дарима Валерьевна (г. Улан-Удэ);

3. Белобородова Ольга Александровна (г. Улан-Удэ).



Среди мужчин

1. Минеев Павел Геннадьевич (г. Улан-Удэ);

2. Матвеев Геннадий Владимирович (Мухоршибирский район);

3. Будаев Александр Жаргалович (Курумканский район).



Победители республиканского чемпионата награждены грамотами и подарочными картами.



Как напомнили в министерстве социальной защиты населения РБ, 27 июня в Москве состоится финал XIV всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Турнир пройдёт в онлайн-формате.



