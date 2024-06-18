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В Бурятии определили лучших IT-пенсионеров

В Бурятии определили лучших IT-пенсионеров
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике прошёл республиканский чемпионат по компьютерному многоборью

В Бурятии названы имена победителей республиканского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 151 человек. Это мужчины старше 60 лет и женщины возрастной категории 55+, которые состязались в выполнении индивидуальных заданий, призванных продемонстрировать IT-умения и знания по трём направлениям: «Весь мир в кармане» (работа на смартфоне), «Финансовая грамотность в цифровой среде», «Россия – Родина моя» (работа в поисковой системе).

- Также в текущем году организаторы внесли новую номинацию «семейная пара», так как 2024 год объявлен Годом семьи. В этот год особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По итогам подсчёта всех баллов, победителями чемпионата признаны следующие участники:

Среди «семейных пар»
1. Фёдоровы Александр Владимирович и Татьяна Владимировна (Улан-Удэ);
2. Магбановы Жамбал-Доржи Дугар-Цыренович и Маргарита Лубсановна (Улан-Удэ);
3. Гармаевы Станислав Борисович и Зинаида Цыреновна (Тункинский район).

Среди женщин
1. Жилкина Ирина Владимировна (г. Улан-Удэ);
2. Битуева Дарима Валерьевна (г. Улан-Удэ);
3. Белобородова Ольга Александровна (г. Улан-Удэ).

Среди мужчин
1. Минеев Павел Геннадьевич (г. Улан-Удэ);
2. Матвеев Геннадий Владимирович (Мухоршибирский район);
3. Будаев Александр Жаргалович (Курумканский район).

Победители республиканского чемпионата награждены грамотами и подарочными картами.

Как напомнили в министерстве социальной защиты населения РБ, 27 июня в Москве состоится финал XIV всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Турнир пройдёт в онлайн-формате.

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