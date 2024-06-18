Улан-удэнцы ринулись купаться в «Байкале» в центре города

Юные жители столицы Бурятии не только пьют воду из фонтана в форме Байкала, который находится в центре города, но и купаются в нём. Об этом рассказали накануне в telegram-канале «Весь Улан-Удэ». Таким образом дети спасаются от жары.
Однако подобные развлечения очень опасны. При купании в фонтанах есть риск подхватить различные инфекции и получить травмы.
С недавних пор за порядком в общественных местах, в том числе – в зоне отдыха на главной площади города – начали следить сотрудники частного охранного предприятия. Они должны пресекать подобные вещи. Представители городского комбината по благоустройству уже направили ЧОП претензию.
- Там в ближайшее время проведут служебную проверку. Пообещали, что подобная ситуация не повторится, – отметили в КБУ.
- Там в ближайшее время проведут служебную проверку. Пообещали, что подобная ситуация не повторится, – отметили в КБУ.