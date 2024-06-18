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В Бурятии «земский доктор» вернёт в бюджет 1,5 млн рублей

В Бурятии «земский доктор» вернёт в бюджет 1,5 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Врач досрочно расторг трудовой договор

Министерство здравоохранения Бурятии обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с врача-отоларинголога более 1,5 млн рублей.

Ранее врач заключил контракт с районной больницей в Бурятии, в связи с чем, получил выплату в размере двух миллионов рублей по программе «Земский доктор».

- В договоре установлена обязанность ответчика отработать в течение пяти лет по основному месту работы, а также право министерства здравоохранения Бурятии требовать возврата работником части единовременной компенсационной выплаты в случае прекращения трудового договора с учреждением до истечения пятилетнего срока, - отметили в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.

Свои обязательства перед ответчиком республиканское министерство здравоохранения выполнило в полном объёме, тогда как ответчик досрочно расторг трудовой договор, то есть до истечения пятилетнего срока.

На суде факт ненадлежащего исполнения контракта со стороны ответчика нашёл своё подтверждение. Решением суда исковые требования министерства удовлетворены в полном объёме.
врачи минздрав

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