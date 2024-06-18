В Бурятии лесники подарили школьникам 100 сеянцев сосны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ребята побывали в гостях у Хандагатайского лесхоза



В гостях у Хандагатайского лесхоза в Заиграевском районе Бурятии побывали ребята из школьного лесничества «Берёзка». Темой занятия стало лесовосстановление.



Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, сотрудники показали и рассказали детям много нового и интересного – как вырастить сосну обыкновенную с закрытой корневой системой, как собирать шишки и получить из них семена, как правильно высадить саженцы, чтобы они прижились.



- Юные лесники увидели, какой труд необходимо вложить в этот, на первый взгляд, несложный процесс. Дети узнали, сколько требуется усилий и времени, чтобы вырастить лес из маленькой семечки! Также школьникам объяснили, как важно оберегать лес от пожаров, не оставлять мусор и беречь природу, - рассказала Вера Сотникова, сотрудник Хандагатайского лесхоза.



Лесники подарили школьникам 100 сеянцев сосны обыкновенной, которые будут высажены на пришкольной территории.



