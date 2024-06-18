На берегу Котокеля в Бурятии собрали целый мешок дохлой рыбы



На прошлой неделе берег озера Котокельское в Прибайкальском районе усеяло мёртвой рыбой. Тревогу из-за этого забили в соцсетях. Жители Бурятии рассказали, что по дороге к водоёму к тому же образовались огромные мусорные кучи, а состояние воды в нём – «просто ужас».



После ситуацией После ситуацией озаботились в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Сотрудники ведомства взяли пробы мёртвой рыбы – это елец, плотва и лещ и отправили их для лабораторных исследований во ФГБУ «ВНИИЖЗ» («Федеральный центр охраны здоровья животных»), чтобы проверить на вирус и антиген вируса весенней виремии карпа. Результаты оказались отрицательными.



Кроме того, райадминистрации выдали требование об утилизации биологических отходов. Как выяснилось, берег озера уже привели в порядок. Там собрали мешок мёртвой рыбы. Её утилизировали, сообщает «Прибайкалье-инфо 24/7».

