В Бурятии назвали самые подорожавшие за месяц продукты



Специалисты рассказали, как за последний месяц весны в Бурятии изменились цены на продукты. По данным Бурятстата, они взлетели на свёклу (в 1,4 раза), картофель (11,6%), морковь (11,4%), белокочанную капусту (11,2%), гречневую крупу (11,1%), свинину – кроме бескостного мяса (7,9%), оливковое масло (7,9%), печенье (7,2%), рыбу, в том числе – охлаждённую (6,5%) и мороженую неразделанную (2,6%), натуральные шоколадные конфеты и конфеты с добавками (4,8%), виноград (4,1%), сгущёнку с сахаром (3,8%), сахар-песок (3,7%), овсянку и перловку (3,2%), бараночные изделия (3,2%), вермишель (3,1%) и репчатый лук (3%).



При этом в мае подешевели свежие огурцы (на 20,8%) и помидоры (9,5%), куриные яйца (8,7%), натуральный растворимый кофе (7,3%), апельсины (7%), манка (4,8%), питьевые сливки (4,3%), овощные консервы для детского питания (3,9%), цельное пастеризованное молоко жирностью более 3,2% (3,5%), чёрный байховый пакетированный чай (2,8%) и йогурт (на 2,7%).





Кроме того, снизились цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (1,9%), пшеничную муку (1,8%), полукопчёную и варёно-копчёную колбасу (1,7%), творог (1,5%), фруктовые соки (1,5%), цельное стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2% (на 1,4%), сметану (1,3%) и лимоны (1,3%).



