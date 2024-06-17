Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды

25 июня МУП «Водоканал» планирует проведение ремонтных работ по технологическому присоединению по улице Витимская, 1а в Улан-Удэ.С 9:30 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение.Список домов:- ул. Бограда жилые дома 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 (3 эт.),- пер. Псковский 32, 34, 36 (2 эт.),- пер. Псковский котельная ТГК-14,- ул. Бограда 45, кафе Beereza,- ул. Витимская, частные жилые дома 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 13а, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 34, 37, 38, 41,- ул. Кижингинская, частные жилые дома 6, 7, 8, 11.Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33.

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